Homburg: Mäh-Roboter schneidet Gas-Schlauch an

Kurioser Gas-Einsatz in Homburg in Main-Spessart. Dort hat ein automatischer Mähroboter in einem Garten am Montagnachmittag den Schlauch eines Gas-Lastwagens beschädigt. Der LKW pumpte Flüssiggas in einen Tank, als die Klingen den Schlauch beschädigten. Die Feuerwehr Marktheidenfeld konnte das Gas-Leck schließen. Die Menge des ausgetretenen Gases war aber zu gering, als das es hätte gefährlich werden können.

Erstellt: 20.09.16 - 05:01 Uhr



