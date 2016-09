Würzburg: Täter nach Messerattacke weiter auf der Flucht

Knapp eine Woche ist die Messerattacke in der Schweinfurter Straße in Würzburg mittlerweile her. Der Täter allerdings ist weiter auf der Flucht. Er soll eine Mitarbeiterin einer Personal-Dienstleistungsfirma angegriffen und verletzt haben. Die Polizei geht davon aus, den Täter zu kennen – er ist zur Fahndung ausgeschrieben. Wo er sich derzeit aufhält, ist aber unklar.Eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht nach Einschätzung der Polizei wohl nicht. Der Angriff des Mannes habe sich offenbar gezielt gegen die Zeitarbeitsfirma gerichtet. Es sei also nicht davon auszugehen, dass er grundlos Menschen angreift.

