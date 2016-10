Lohr: Schneewittchen Skulptur soll Ende Oktober aufgestellt werden

Es ist eines der wohl umstrittensten Kunstwerke der letzten Jahre in Mainfranken. Am 26. Oktober soll nun die Schneewittchen-Skulptur in Lohr aufgestellt werden. Ihren Platz wird die knapp drei Meter große Bronze-Skulptur vor der neuen Stadthalle finden.Der Streit um das Schneewittchen hatte Lohr bundesweit in die Schlagzeilen gebracht: um die moderne Skulptur von Peter Wittstadt entbrannte ein heftiger Streit. Kritiker bezeichneten sie als hässlich und mit einem Preis von rund 100.000 Euro als viel zu teuer. Am Ende wurde sie Anfang des Jahres aber in Bronze gegossen.Kult-Status hat die Skulptur auch durch das Horror-Wittchen erreicht. Die Parodie zeigt die Silhouetten der sieben Zwerge, die vor dem Schneewittchen davonlaufen. Davon wurden jede Menge Fan-Artikel wie Aufkleber oder T-Shirts verkauft.

