Würzburg: Lkw-Ersatzreifen entwendet

Unbekannte klauen Lkw-Ersatzreifen. Einem Fahrzeughändler in der Nürnberger Straße in Würzburg wurden in den letzten Wochen vier Lkw-Ersatzreifen gestohlen. Einem Mitarbeiter war aufgefallen, dass die Reifen fehlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.

Erstellt: 19.09.16 - 16:20 Uhr



