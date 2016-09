Würzburg: Zwei Monate Fahrverbot für Martinszugdrängler

Foto: GesaD_pixelio.de

Autodrängler bei Martinsumzug vor Gericht. Im November vergangenen Jahres war eine 73-jährige Autofahrerin in einer Würzburger Spielstraße unterwegs. Sie fuhr dabei einem Martinszug entgegen und drängelte sich durch die Menge. Hinter dem Zug wendete sie noch einmal und kam extrem nahe an die Kinder heran. Die Kindergartenleiterin stellte sich daraufhin mit weit ausgebreiteten Armen dem Wagen entgegen. Die 73-Jährige fuhr trotzdem weiter und erfasste die Frau an den Beinen. Sie fiel rückwärts um und verletzte sich dabei am Kopf.Jetzt stand die Dränglerin vor Gericht. Sie muss zwei Monate ihren Führerschein abgeben. Zusätzlich muss sie 1800 Euro Strafe zahlen.

Erstellt: 19.09.16 - 14:38 Uhr



