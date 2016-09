Würzburg: König von Ghana besucht Bürgermeister Adolf Bauer

König von Ghana besucht Würzburg. Céphas Bansah trifft am Dienstag auf Bürgermeister Adolf Bauer. Während der EM 2006 war die Nationalmannschaft von Ghana in Würzburg untergebracht und seitdem steht Bansah mit Würzburg in Kontakt.Er vertritt einen Volksstamm mit rund 200.000 Einwohnern und ist damit einer von mehreren ghanaischen Königen. Chepas kam 1970 nach Deutschland und betreibt in Ludwigshafen eine Automobilwerkstatt.

Erstellt: 20.09.16 - 06:00 Uhr

