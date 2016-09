Altertheim: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Foto: Funkhaus Würzburg

Autofahrer ergreift nach Unfall die Flucht. Ein 69-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmittag nahe Altertheim einen Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Auto verhindert. Er wich in den Grünstreifen aus und landete schlussendlich im Straßengraben. Der Fahrer und der Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.Der Fahrer des entgegenkommenden Autos fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Erstellt: 19.09.16 - 13:36 Uhr



