Großlangheim: Schüler angefahren

Foto: Funkhaus Würzburg

Schüler angefahren und schwer verletzt. Ein elfjähriger Junge ist am Montagmorgen in Großlangheim zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen. Er wurde von einem Auto erfasst. Der Fahrer des Pkws versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Schüler ist durch den Aufprall zu Boden geschleudert worden. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Uniklinik eingeliefert. Der Junge trug Kopfhörer und hat das Auto möglicherweise nicht gehört. Es ist der erste Schulwegunfall in diesem Schuljahr in Mainfranken.

Erstellt: 19.09.16 - 12:42 Uhr



