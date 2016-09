Würzburg: Zwei Jahre auf Bewährung für sexuellen Missbrauch

Zwei Jahre auf Bewährung für sexuellen Missbrauch - dazu hat das Amtsgericht Würzburg am Montagvormittag einen 47-jährigen Mann verurteilt. Darüber hinaus muss der Mann eine Sexualtherapie absolvieren und jeweils 500 Euro an seine beiden Opfer zahlen. Mit dem Urteil folgte der Richter mit großem Bedenken dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß. Der Mann soll 2014 in einer Wohnung zwei Personen mehrfach unsittlich berührt haben. Bei den beiden Opfern handelte es sich um eine lernbehinderte Frau und einen sehbehinderten Mann. Beide standen unter Betreuung.

