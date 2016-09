Würzburg: Riesen-Tasse gestohlen

Foto: Funkhaus Würzburg

Deko-Holztasse verschwunden. Dreiste Diebe haben am Samstagmorgen vor einer Bäckerei in der Juliuspromenade eine Holztasse im Wert von 2000 Euro gestohlen. Die Tasse stand zu Dekorationszwecken vor der Eingangstüre der Bäckerei. Es handelt sich um eine 50cm hohe, hochwertige Einzelanfertigung in roter Farbe. Aufgrund der Größe der Tasse ist es möglich, dass der Dieb beim Wegtragen der Tasse im Innenstadtbereich aufgefallen ist.

Erstellt: 18.09.16 - 14:50 Uhr



