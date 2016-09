Reichenberg: Werkzeug für 10.000 Euro gestohlen

Teurer Werkzeugdiebstahl in Reichenberg. - Zu einem Diebstahl von teurem Werkzeug kam es in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag in einem Rohbau in Reichenberg. Hier haben die oder der unbekannte Täter die Bautür des Rohbaus in der Bahnhofstraße aufgehebelt und Werkzeug im Wert von 10.000 Euro entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

18.09.16



