Würzburg: Haugerring nach Wasserrohrbruch noch immer einspurig

Fotos: Funkhaus Würzburg

Das Wasserchaos ist vorbei, doch jetzt droht das Verkehrschaos. Nach dem Wasserrohrbruch am Samstag muss am Haugerring in Würzburg immer noch gearbeitet werden. Deshalb bleibt eine Fahrspur vorerst gesperrt. Vor allem im Berufsverkehr könnte das zu massiven Behinderungen auf einer der wichtigsten Straßen in Würzburg führen. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer deshalb den Haugerring zu umfahren.Am Morgen war am Haugerring eine zentrale Wasserleitung geplatzt. Die Folge war ein massiver Druckabfall im gesamten Leitungsnetz der Stadt. Unter anderem in Teilen Grombühls, der Zellerau und des Frauenlandes saßen Würzburger auf dem Trockenen.

Erstellt: 19.09.16 - 06:48 Uhr



zurück zur Übersicht