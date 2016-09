Eußenheim: Wasserrohrbruch löscht Feuer

Symbolfoto: Thomas Max Müller / pixelio.de

Kurioser Zwischenfall in Eußenheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Rohbau im Eußenheimer Ortsteil Bühler zu einem kleineren Brand – warum ist noch unklar. Durch das Feuer wurde aber auch eine Wasserleitung beschädigt. Das austretende Wasser löschte zwar wohl die Flammen, setzte aber auch den Keller unter Wasser. Der Sachschaden wird von der Polizei nach derzeitigem Stand auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Erstellt: 18.09.16 - 11:47 Uhr



zurück zur Übersicht