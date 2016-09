Kitzingen: Streit um Zigarettenschachtel

Zigaretten verursachen Nasenbeinbruch. In Kitzingen haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei junge Männer um eine Schachtel Zigaretten gestritten. Weil der Streit nicht friedlich beigelegt werden konnte, fingen die beiden an, sich zu schubsen, bis einer zu Boden fiel. Der andere trat dem am Boden liegenden zweimal ins Gesicht.Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Erstellt: 18.09.16 - 10:42 Uhr



