Würzburg: Wasserversorgung nach Rohrbruch wiederhergestellt

Fotos: Funkhaus Würzburg

Die Wasserversorgung in Würzburg ist seit dem Mittag wiederhergestellt. Am Morgen war am Haugerring eine zentrale Wasserleitung geplatzt. Die Folge war ein massiver Druckabfall im gesamten Leitungsnetz der Stadt. Unter anderem in Teilen des Grombühls, der Zellerau und des Frauenlandes saßen Würzburger auf dem TrockenenNahe der Bruchstelle stand das Wasser 40 Zentimeter hoch auf der Straße. In der Haugerglacisstraße liefen außerdem einige Keller, teilweise bis zu 1,50 Meter hoch, voll. Einige Fahrzeuge wurden auch beschädigt.Der Haugerring ist vorrübergehend nur Einspurig befahrbar.Grund für den massiven Druckabfall war, dass eine zentrale Leitung zwischen der Wasserzeugung in Zell und einem Hochbehälter am Galgenberg gebrochen ist. Die Leitung stammt aus dem Jahre 1899.

Erstellt: 17.09.16 - 13:26 Uhr



