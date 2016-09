Schwarzach/Düllstadt: zehntausende Euro Schaden nach Scheunenaufbruch

Foto: Christoph Droste / pixelio.de

Die Serie von Scheuneneinbrüchen in Mainfranken setzt sich weiter fort. In der Nacht zum Freitag haben Einbrecher in Schwarzacher Ortsteil Düllstadt fünf Scheunen aufgebrochen. Sie klauten Werkzeuge aber auch einen VW Transporter im Gesamtwert von annähernd 40.000 Euro. Da die Täter beim Aufbrechen der Hallen nicht zimperlich waren, entstand zudem Sachschaden von rund 10.000 Euro.Alle fünf Hallen liegen dicht beieinander und sind über den gleichen Feldweg zu erreichen. Vor allem in einer Halle wurden die Diebe fündig: dort bauten sie eine Auswucht-Maschine ab und verluden sie in einen geparkten VW Transporter, den sie anschließend klauten. Außerdem fiel den Unbekannten ein Kompressor, ein Notstromaggregat und ein Schweißgerät in die Hände.Seit Wochen beschäftigen Scheunenaufbrüche in Mainfranken die Polizei. Sie zu verhindern ist schwierig, weil die Hallen meist vergleichsweise abseits liegen.

Erstellt: 17.09.16 - 12:40 Uhr



