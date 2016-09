Würzburg: weiter massive Behinderungen nach Wasserrohrbruch am Haugerring

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Wasserrohrbruch am Haugerring in Würzburg sorgt weiter für massive Probleme. Das Wasser ist in diesem Bereich abgestellt, in Folge sind auch etliche andere Bereiche Würzburg ohne Wasser. Wie viele genau ist aktuell noch unklar. Um 11 Uhr 15 will sich die WVV auf einer Pressekonferenz zu Einzelheiten äußern.Wegen des Wasserrohrbruchs ist der Haugerring zwischen Alter Bahnhofstraße und Berliner Ring gesperrt. Auch Straßenbahnen fahren derzeit nicht ins Grombühl. Es ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Unklar ist auch, wie weit der Haugerring selbst durch das austretende Wasser beschädigt bzw unterspült wurde.

Erstellt: 17.09.16 - 10:13 Uhr

