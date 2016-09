Würzburg: Wasserrohrbruch am Hauggering - Würzburg teilweise ohne Wasser

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein Wasserrohrbrunn am Haugerring sorgt in Würzburg aktuell für erhebliche Probleme. Anwohner und Teile des Grombühl sind derzeit ohne Wasser, auch andere Bereiche Würzburgs sind aktuell offenbar betroffen. Die WVV ist dabei die Ursache zu suchen.Der Haugerring steht teilweise unter Wasser und ist zwischen Berliner Ring und Alter Bahnhofstraße komplett gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Wer per Auto zum Bahnhof will, der erreicht ihn aktuell nur über den Röntgenring bzw die Bismarckstraße.

Erstellt: 17.09.16 - 09:14 Uhr

Weitere Bilder zur Meldung (Anklicken zum Vergrößern)



(Anklicken zum Vergrößern)



zurück zur Übersicht