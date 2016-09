Fußball: Kickers siegen im Derby gegen Fürth

Foto: FWK

Die Würzburger Kickers bleiben die derzeit beste fränkische Mannschaft in der zweiten Fußball Bundesliga. Die Mannschaft von Bernd Hollerbach gewann am Freitagabend das Derby bei Greuther Fürth mit 3:0. Die Tore erzielten zweimal David Pisot sowie Tobias Schröck. Durch den Sieg klettern die Kickers zumindest vorerst auf den 2.Tabellenplatz.Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt der Mannschaft von Bernd Hollerbach nicht. Bereits am Mittwoch steht das nächste Ligaspiel gegen Union Berlin an.

Erstellt: 16.09.16 - 20:39 Uhr



