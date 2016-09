Würzburg: Ansturm auf Drogenberatung

Noch nie hat die Würzburger Jugend- und Drogenberatung so viele Menschen betreut wie 2015. Insgesamt wurden 1041 Personen beraten. In der Beratungsstelle selbst wurden 18 Prozent mehr Leute betreut, in der Gefängnisberatung sind die Zahlen hingegen um 17 Prozent zurück gegangen. Seit Jahren werden Cannabis und Amphetamine von immer mehr Menschen konsumiert. Allerdings werden gerade in letzte Zeit sogenannte Legal High, bekannt als Kräutermischungen, Badesalze und Co, ebenfalls immer häufiger konsumiert.Die Jugend- Und Drogenberatung betreut aber nicht nur Drogenabhängige. Auch Menschen die beispielweise unter einer Essstörung leiden werden dort beraten.

Erstellt: 19.09.16 - 06:09 Uhr



