Würzburg: 17-jähriges Mädchen belästigt

Foto: Funkhaus Würzburg

Jugendliche belästigt. Eine dreiköpfige Gruppe junger Männer hat Donnerstagnacht ein 17-jähriges Mädchen in Würzburg belästigt. Im Bereich der Straßenbahnhaltestelle am Neunerplatz war die Jugendliche mit ihrem Fahrrad unterwegs, als einer der Männer sie plötzlich am Gepäckträger festhielt und am Weiterfahren hinderte. Anschließend fielen auch fremdenfeindliche Äußerungen, denn bei dem Mädchen handelt es sich um eine Deutsche mit ausländischen Wurzeln. Erst nach einigen Minuten ließen die Täter von ihr ab und machten sich aus dem Staub. Laut Angaben der Jugendlichen waren alle etwa 18 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Einer trug eine schwarze Lederjacke, seine Begleiter Kapuzenpullover.

Erstellt: 16.09.16 - 16:28 Uhr



