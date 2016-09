Würzburg: Bürgerbegehren für Kardinal-Faulhaber-Platz

Foto: Funkhaus Würzburg

Grüner Kardinal-Faulhaber-Platz gefordert. Mehrere Parteien und Institutionen in Würzburg setzen sich gegen die Bebauung vom Kardinal-Faulhaber-Platz ein. Unter dem Namen “Grüner Platz am Theater“ haben Sie ein Aktionsbündnis gegründet und wollen nun mit einem Bürgerbegehren gegen die Bebauung vorgehen. Maßgeblich daran beteiligt sind Initiatoren des Bürgerbegehrens zum Mozart Areal.Gefordert wird, dass der Platz mit Bäumen und Sträuchern begrünt werden. Dieser soll nicht nur als Treffpunkt dienen, sondern auch das Klima in der Stadt verbessern. Damit das Aktionsbündnis einen Bürgerentscheid erwirken kann, müssen zunächst circa 5.500 Unterschriften von Würzburgern gesammelt werden. Unteranderem auf dem Stadtfest werden Mitglieder des Bündnisses mit Unterschriftenlisten unterwegs sein. Außerdem werden diese an den Ständen von Grünen und Linken zu finden sein.

Erstellt: 16.09.16 - 15:42 Uhr



