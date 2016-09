Theilheim: Mann auf Standstreifen schwer verletzt

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein LKW-Fahrer wurde am Donnerstagmittag auf der A3 bei Theilheim angefahren und schwer verletzt. Der Mann verließ seinen Truck während eines Staus, weil er nach einem Defekt an seinem Fahrzeug schauen wollte. Als er rechts aus dem LKW stieg übersah er, dass ein Kontrolleur einer Autobahnbaustelle auf dem Standstreifen angefahren kam.Der 63-Jährige wurde an der Hüfte erfasst und wurde schwer verletzt. Er wurde von einem Rettungshubscharuber in eine Würzburger Klinik gebracht. Der Fahrer der Baufirma kam mit einem Schrecken davon.

Erstellt: 16.09.16 - 15:02 Uhr



zurück zur Übersicht