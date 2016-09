Würzburg: Neuer Bocksbeutel geht in den Handel

Er war umstritten, er hat lange auf sich warten lassen, aber jetzt ist der da. Seit Freitagnachmittag ist der neu gestaltete Bocksbeutel in Würzburg im Handel. Der Fränkische Weinbauverband und die Winzergemeinschaft Franken hatten dazu in den Edeka-Markt Trabold in der Randersackerer Straße in Würzburg eingeladen. Dort werden die ersten gefüllten Exemplare des kantigen “Bocksbeutel PS“ verkauft.Der Bauch der Flasche wurde etwas abgeflacht und eckiger gestaltet. So soll die Flasche moderner und eleganter wirken.Entworfen wurde die neue Flasche von Star-Designer Peter Schmidt, der bereits für Hugo Boss, Jil Sander, Apollinaris und viele andere Firmen gearbeitet hat.

