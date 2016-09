Handball: drittes Spiel der Wölfe in einer Woche

Foto: DJK Rimpar

Drittes Spiel in einer Woche. Am Samstag um 20 Uhr empfangen die Rimparer Handballer den HC Empor Rostock. Nach der Niederlage gegen TSG Ludwigshafen-Friesenheim hoffen die Rimparer nun wieder auf einen Sieg.Einfach wird es in der s.Oliver Arena aber sicher nicht, beim letzten Spiel gegen HC Empor ging die Partie unentschieden aus. Bei den vorherigen Spielen gegen Rostock punktete immer der Gastgeber, deshalb spricht der Verein von einem guten Omen.

