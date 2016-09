Würzburg: Vergewaltigung von 17-Jähriger vor Gericht

Sie sollen gemeinsam eine 17-jährige vergewaltigt haben, deswegen stehen ab Dienstag zwei Männer vor dem Landgericht Würzburg. Der Fall hatte Mitte April für großes Aufsehen gesorgt.Laut Anklage haben die beiden 21-Jährigen das Mädchen in einer Straßenbahn mit den Worten “Sex, Sex, Sex, Party, Party, Party“ angesprochen. Zudem lockten sie mit Alkohol. Die 17-jährige, die unter Betreuung steht und in einer Wohngruppe lebt, fuhr mit den beiden Männern per Taxi zu einer Wohnung am Heuchelhof. Dort sollen die beiden sie dann mehrfach alleine und auch zusammen vergewaltigt haben. Als dem Mädchen schließlich die Flucht gelang, folgten ihr die beiden bis in eine Straßenbahn. Dort bat sie einen Zeugen um Hilfe. Die Polizei konnte die Männer noch vor Ort fest nehmen. Sie sitzen seitdem in U-Haft.

