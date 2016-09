Würzburg: Juliusspital kratzt Asche von der Rebfläche

Fotos: Funkhaus Würzburg

Nach dem Feuer am Würzburger Stein betreibt das Würzburger Juliusspital jetzt Schadensbegrenzung. Am Freitag wird die Ascheschicht auf der abgebrannten Wiese mit einer Egge aufgekratzt und in den Boden eingearbeitet. So soll vermieden werden, dass sich Asche auf den benachbarten Weinberg ablagert. Denn ansonsten – wird zumindest befürchtet – könnte sich der Ruß eventuell auf den Geschmack von Trauben und Wein auswirken.Die Rebfläche selbst liegt momentan brach und wurde deshalb nicht weiter beschädigt, sie soll erst 2018 wieder bestockt werden. Trotzdem ärgerlich: Die Wiese hätte eigentlich bereits vor drei Wochen abgemäht werden sollen.Aus ungeklärter Ursache hat am Donnerstagabend eine Wiese mit etwa einem halben Hektar Fläche gebrannt. Die benachbarten Weinberge von Bürgerspital und Staatlichem Hofkeller wurden dank der schnellen Hilfe der Feuerwehr nicht beschädigt.

Erstellt: 16.09.16 - 11:37 Uhr

Weitere Bilder zur Meldung (Anklicken zum Vergrößern)



(Anklicken zum Vergrößern)



zurück zur Übersicht