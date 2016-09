Würzburg: Badesaison im Dalle vorbei

Fotos: Funkhaus Würzburg

Das Würzburger Dallenbergbad ist jetzt geschlossen. Die Saison ist endgültig vorbei. Insgesamt waren in diesem Jahr rund 120.000 Gäste im Bad. Damit liegt die Besucherzahl etwas unter dem langjährigen Schnitt von 130.000 Besuchern. Besucherstärkster Tag war Mittwoch, der 20. Juli mit fast 5.900 Badegästen. Das Dalle hat in diesem Jahr sein 60. Jubiläum gefeiert. Auch im Rest Mainfrankens ist die Badesaison beendet. Nach dem guten Wetter in den letzten zwei Wochen hatten einige Freibäder ihre Saison nochmal um eine Woche verlängert.

Erstellt: 19.09.16 - 05:36 Uhr

