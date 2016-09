Würzburg: Rauchentwicklung in leer stehender Wohnung

Eine Zigarettenkippe hat einen Feuerwehreinsatz in einer leer stehenden Wohnung in Würzburg ausgelöst. Gegen 22 Uhr war Rauch aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße, nahe dem Landratsamt gedrungen. Wie sich herausstellte lag eine glimmende Zigarettenkippe in einem Schutthaufen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnt und wird renoviert. Größerer Schaden entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgenommen.

Erstellt: 16.09.16 - 06:10 Uhr

