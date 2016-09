Würzburg: Wiese am Steinberg in Flammen

Foto: Hörer Matthias

Aufregung am Würzburger Stein: am Donnerstagabend hat dort eine Wiese gebrannt, der Flammenschein war weithin zu sehen. Zunächst war von einem brennenden Weinberg die Rede, das bestätigte sich aber nicht. In Flammen stand eine Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Möglicherweise könnte die Trockenheit der letzten Wochen aber einer der Gründe sein.

Erstellt: 15.09.16 - 21:18 Uhr

Weitere Bilder zur Meldung (Anklicken zum Vergrößern)



(Anklicken zum Vergrößern)



zurück zur Übersicht