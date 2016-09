Würzburg: 28. Stadtfest

Innenstadt wird zu Attraktion. Am Freitag und Samstag findet in Würzburg das 28. Stadtfest statt. Auf 17 verschiedenen Bühnen gibt es unteranderem über 220 Stunden Live-Musik. Eine davon wird auch dieses Jahr wieder die Charivari-Bühne am Barbarossaplatz sein. Unter dem Namen Showtime findet dort über den gesamten Samstag eine Modenschau statt, auf der nicht nur Kleidung präsentiert wird.Außerdem wird es dieses Jahr auf dem Theaterplatz einen neuen Boxring geben. Die offizielle Eröffnung findet traditionell am Samstag statt. Insgesamt auf 32 Straßen und Plätzen in Würzburg wird das Stadtfest dieses Jahr stattfinden. Dazu werden wieder über 100.000 Besucher erwartet.

