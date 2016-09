Schweinfurt: Kiloweise Marihuana entdeckt

Mehrere Kilo Marihuana hat die Schweinfurter Polizei am Dienstag sichergestellt. Ein 55-Jähriger Mann hatte sie in seiner Wohnung gebunkert. Inzwischen sitzt der Mann in U-Haft.Auf den Mann war die Polizei bei einer Personenkontrolle in der Innenstadt aufmerksam geworden. Dabei hatte er 150 Gramm Haschisch dabei – räumte aber ein, zu Hause noch mehr Drogen zu haben. Dort fanden sich zweieinhalb Kilo Haschisch, ein dreiviertel Kilo Amphetamine und eine geringe Menge Heroin.

Erstellt: 15.09.16 - 17:40 Uhr



