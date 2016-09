Basketball: Marshawn Powell fehlt s.Oliver Würzburg mehrere Wochen

Es ist die nächste Hiobsbotschaft für s.Oliver Würzburg. Der Basketball Bundesligist muss mehrere Wochen auf Marshawn Powell verzichten. Der Power Forward hatte sich bei einem Testspiel letzte Woche am Ringfinger der linken Hand verletzt. Er muss operiert werden und fällt mehrere Wochen aus. Beim Testspiel am Mittwochabend gegen Limburg United war Powell mit 23 Punkten noch Würzburgs Top-Scorer. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass sich Sebastian Betz am Sprunggelenk verletzt hat und monatelang ausfällt.

