Unterfranken: Neue Polizeiautos und Uniformen kommen

Foto: Funkhaus Würzburg

Ab November fahren auch in Mainfranken die ersten blauen Polizeiautos. Am Donnerstag wurden die ersten Fahrzeuge für die bayerische Polizei in München übergeben. Um Kosten zu sparen werden die grünen Streifenwagen nach und nach ersetzt, wenn Neuanschaffungen anstehen. Insgesamt gibt es in Unterfranken 255 uniformierte Polizeiautos. Die neuen Polizeiwagen haben blaue Streifen und neongelbe Aufkleber, die für mehr Sicherheit sorgen sollen.Ab Ende des Jahres werden auch die neuen, dunkelblauen Uniformen nach und nach eingeführt. Bis Mitte 2018 sollen dann alle Polizisten in Unterfranken neu eingekleidet sein.

Erstellt: 15.09.16 - 15:07 Uhr



zurück zur Übersicht