Marktheidenfeld: Entwarnung nach Wohnhausbrand - Anwohner dürfen in ihre Wohnungen

Foto: Marco Chulba

Entwarnung in Marktheidenfeld. Nach dem Wohnhausbrand in der vergangenen Nacht konnten mittlerweile alle Anwohner zurück in ihre Wohnungen. Weil bei dem Brand giftige Dämpfe aufgetreten waren, wurden sie zunächst evakuiert, bis am Vormittag Schadstoffmessungen abgeschlossen waren. In der zu einer Wohnung umgebauten Garage waren asbesthaltige Eternitplatten verbrannt. Deswegen sollen in den kommenden Tagen auch weitere Kontroll-Untersuchungen auf Asbest folgen. In der Nacht mussten 20 Feuerwehrleute und drei Anwohner wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte im Blut behandelt werden.Das Feuer war am Mittwochnachmittag ausgebrochen. Nachdem in der Nacht immer mehr Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, waren in der Spitze 400 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Erstellt: 15.09.16 - 15:06 Uhr



