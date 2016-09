Fußball: Kickers im Frankenderby gegen Greuther Fürth

Foto: FWK

Frankenderby in Fürth. Am Freitagabend werden sich die Würzburger Kickers gegen Greuther Fürth beweisen müssen. Es geht hier nicht nur um drei Punkte, sondern um die Vorherrschaft in der Region. Die beiden Vereine sind momentan in der Tabelle Punktgleich. Trainer Bernd Hollerbach ist zuversichtlich und spricht von großem Selbstvertrauen seines Teams.Der Mittelfeldspieler Nejmeddin Daghfous spielt gegen die Mannschaft seines ehemaligen Trainers und will nach drei Torauflagen auch mal ein eigenes Tor erzielen. Das Spiel startet um 18:30 Uhr in Fürth.

Erstellt: 16.09.16 - 08:24 Uhr



