Unterfranken: Wenn der Glaube radikal wird

Foto: Dieter Schütz / pixelio.de

Auch in Unterfranken gibt es Hinweise auf Salafismus. Das machte die Polizei in dieser Woche auf einer Fachtagung klar. Rund 160 Personen waren dazu gekommen, darunter Pflegeeltern von Flüchtlingen, Leiter von Flüchtlingseinrichtungen und auch Jugendamtsmitarbeiter. Salafismus ist eine ultrakonservative Auslegung des Islam, die auch in Zusammenhang mit Terrorismus steht.Laut “Kompetenzzentrum für Deradikalisierung in Bayern“ ist nicht jeder Muslim, der fünfmal täglich betet und einen Bart trägt gleich radikal. Falls ein Jugendlicher aber plötzlich anfängt den Koran sehr fundamental auszulegen und sein Verhalten plötzlich verändert, können das erste Anzeichen für eine Radikalisierung sein.In den kommenden Monaten sollen dazu an unterfränkischen Schulen Infoveranstaltungen stattfinden und auch Jugendämter wollen sich mit dem Thema befassen.

Erstellt: 16.09.16 - 06:33 Uhr



